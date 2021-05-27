“الأونروا”: جيش الاحتلال قتل 200 مدني بغزة

"إسلام تايمز"

أكد مدير عمليات “الأونروا” في قطاع غزة ماتياس شمالي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي من القوانين الدولية خلال الحرب على غزة, مشيراً إلى استشهاد أكثر من ٢٠٠ من المدنيين في غزة بمن فيهم من الأطفال والنساء.

وقال شمالي، في “تغريدة” له على “تويتر” : إن جيش الاحتلال لم يلتزم بأي من قوانين الحرب، وإن السلاح الإسرائيلي المتقدم أدى إلى استشهاد أكثر من ستين طفلاً منهم عشرون مسجلون في مدارس “أونروا”, مطالباً بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة من فعلوا ذلك.

وأكد أن قتل الأطفال يحطم كافة قوانين الحرب, وأنه يجب ألا يفلت من قام بذلك من العقاب.