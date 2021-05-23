عاملون في سلمية: سننتخب لأجل مستقبل مشرق

حماة - مختار سلهب

عبّر محمد طرفة الجرعتلي رئيس محطة محروقات سادكوب في مدينة سلمية عن تفاؤله بالمستقبل المشرق الذي ينتظره أبناء الوطن بعد انتخابات رئاسة الجمهورية وخاصة بعد انفراج كبير في الأزمات الواحدة تلو الآخرة وآخرها التحسن الكبير في توفر المحروقات وتلافي الاختناقات والازدحام و الانتظار الطويل , متمنياً تجاوز كل المعوقات التي يعانيها الشعب ولا شك في أن المشاركة في الانتخابات بعرس جماهيري دلالة على قوة شعبنا وإصراره على التمسك بحقه وقراره باختيار القائد الأنسب عبر الاقتراع لمسيرة الإصلاح والتطوير القادم.

وقال العامل في المحطة سراج الحموي سأكون من أول المشاركين لاختيار قائد البلاد ولن أتخلى عن حقي في التعبير عن رأيي الحر بكل ديمقراطية ومسؤولية لأن المستقبل لنا ولن نتركه للعابثين والمقامرين علينا ولن نتوانى عن إفشال مؤامراتهم.

وأشار العامل في المحطة ملهم عبدو إلى أن المشاركة في الانتخابات تعبر عن القوة والشموخ والجرأة والشجاعة وهي وفاء لدماء الشهداء و معاناة الجرحى الذين دحروا الإرهاب وقدموا لنا الأمان والاستقرار، وعلينا المساهمة في إكمال النصر بالعرس الشعبي في موعد الاقتراع لاختيار أنسب قائد لسورية.

وقال علي غالية المسؤول عن حماية المحطة : الانتخابات القادمة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦ أيار تشكل فرصة جوهرية للمواطن الحريص على بناء البلد وإعادة إعمار ما دمرته عصابات الإرهاب والعودة الى ممارسة الحياة الطبيعية ونبذ العنف والتطرف والتركيز على تربية الأبناء على الأخلاق الكريمة والتسامح ورسم أفق المستقبل الواعد بالعلم والعمل.