تطبيق المكافحة المتكاملة للآفات حفاظاً على المحاصيل الرئيسة في طرطوس

طرطوس_ رفاه نيوف

حفاظاً على المحاصيل الزراعية وخلوها من الآفات تقوم دائرة الوقاية في مديرية الزارعة في طرطوس بمتابعة تنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للآفات المنتشرة على المحاصيل الرئيسة في المحافظة, وإيصال هذه البرامج للمزارعين عن طريق الوحدات الإرشادية, وتقديم مصائد مراقبة هذه الآفات والفرمونات والمواد الجاذبة اللازمة لها.

وبيّن المهندس علي يونس مدير الزراعة في طرطوس أنّ دائرة الوقاية عملت على مكافحة عشبة زهرة النيل في أنهار:« العروس _ الأبرش _ والكبير الجنوبي», واستئصالها ميكانيكياً من خلال تعيين العمال الموسميين سنوياً, وتمت متابعة حشرة سوسة النخيل الحمراء الحجرية ومعالجة الأشجار المصابة وإزالتها وطمرها في الأماكن المخصصة لذلك, وبلغ عدد الأشجار التي تمت معالجتها خلال هذا العام نحو ٤٨ شجرة, إضافة إلى مكافحة عشبة الباذنجان البري الغازية في أماكن الإصابة.

وتستمر متابعة التحري ومكافحة آفات الزيتون بكل أشكالها, وتم تنفيذ عمليات مكافحة مجانية للمزارعين لمرض تبقع عين الطاووس, وبلغت المساحة المكافحة هذا العام ١٤٠٠ هكتار, كذلك تقديم مواد مكافحة وزعت مجاناً على المزارعين لمكافحة حشرة ذبابة الفاكهة على عوائلها باستخدام المصائد الجاذبة, وتمت مكافحة فأر الحقل, وخاصة في أماكن زراعة المحاصيل الحقلية القمح والشعير ومكافحة جادوب الصنوبر والسنديان حفاظاً على أشجار الصنوبر في المواقع المصابة.