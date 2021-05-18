الرياضيون: سننتخب من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا

معين الكفيري

يرى الرياضيون أن إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري دليل على قوة الدولة التي ترفض التدخل بشأنها الداخلي والسيادي, وينتظر رياضيونا يوم السادس والعشرين من أيار الجاري موعد الانتخابات الرئاسية للمشاركة بالحق الدستوري والواجب الوطني بالتصويت للمرشح القادر على تحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوري, وأشاروا إلى أن الرياضيين سيشاركون بكثافة لكونهم يشكلون شريحة واسعة من شرائح المجتمع, وأكدوا أن المشاركة الواسعة لأطياف المجتمع كلّها, تجسيد لسيادة الدولة في اتخاذ قراراتها وخياراتها.

استقلال القرار

محمد الحايك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس مكتب ألعاب القوة أكد أنّ لحظة الإعلان عن موعد الاستحقاق لانتخاب رئاسة الجمهورية هي انتصار جديد يضاف لسلسلة الانتصارات التي حققها «الجيش والشعب والقيادة», ويدل دلالة قاطعة على شرعية الدولة السورية واستقلال قرارها وتمسك السوريين بحقهم الديمقراطي في انتخاب رئيسهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سورية الحبيبة.

حق وواجب

الدكتور كامل شبيب رئيس اتحاد الملاكمة قال: الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني و وفاء لدمائهم الزكية، فقد ضحى شهداؤنا الأبرار بدمائهم لتبقى سورية دولة قائمة وقوية عصية على التقسيم والتطرف, والانتخاب حق لأنه يكفل لكل مواطن اختيار مرشحه وواجب لأنه من واجب كل سوري المساهمة في اختيار المرشح القادر على صون حقوقنا والوقوف إلى جانب جنودنا على خط النار ومواساة جرحانا في منازلهم بكل محبة وتواضع.

شعب قوي

بدوره أكد محمد خريس رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ أنّ سورية الأبية في استحقاقها الرئاسي ستختار الرئيس الضامن لكرامتها وعزتها والمحافظة على وحدتها الوطنية وعلى ترابها المقدس والحامي لشموخها من الإرهاب والإرهابيين، ولاشك في أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة ملحة للتعبير عن السيادة الوطنية والتعافي من كل الإرهاب والنهوض نحو شمس المستقبل.

مستقبل أفضل

بدوره رفيق الشعار أمين سر اتحاد الرماية السابق قال: الاستحقاق الرئاسي واجب وطني وعلينا جميعاً كمواطنين المشاركة به لنقول للعالم كله: إننا أحرار في بلد حر, وانتخاباتنا الرئاسية هي شأن داخلي وقرار وطني ولا نسمح لأحد التدخل فيها.

وأضاف: سنقول كلمتنا في السادس والعشرين من هذا الشهر في صناديق الاقتراع, وسنختار المرشح الأنسب لقيادة سورية إلى برِّ الأمان والقادر على تحقيق الاستقرار والأمن في سورية من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا .

من دون تدخل

بينما قال لاعب منتخبنا الوطني في رماية المسدس وبطل الجمهورية فادي حمدان : الشعب السوري سيثبت في السادس والعشرين من الشهر الجاري للعالم أجمع أنه الوحيد المخول بتقرير مصيره من دون تدخل خارجي, وقادر على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بوعي تام وتصميم كبير على ممارسة واجبه الوطني وقراره السيادي واختيار مرشحه الذي يجسد تطلعاته وأمانيه على الصعد كلّها.

إرادة الشعب

أما أبي دوجي عضو اتحاد كرة السلة السابق فأكد أن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي سوري, ولا يحق لأي كان من غير السوريين التعاطي به أو التنظير بشأنه, وهو تعبير عن إرادة الشعب السوري الحر لذلك سيقبلون على المشاركة فيه ليؤكدوا أنّ الانتخابات واجب وحق على كل السوريين, وأنهم سيختارون بمنتهى المسؤولية والشفافية المرشح الأكفأ لرئاسة الجمهورية الذي يلبي طموح أبناء شعبه.

تصوير: عبد الرحمن صقر