بعد تعذّر حصول ساليرنو على الأوراق المطلوبة مدرب أجنبي جديد لمنتخبنا السلوي

معين الكفيري

مع انطلاقة تحضيرات منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال للنافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية حيث يواجه كلاً من منتخبي السعودية وقطر في العاصمة الأردنية عمان يومي الثاني عشر والرابع عشر من حزيران المقبل من خلال معسكره التدريبي الخارجي في مدينة كازان الروسية، وبعد اعتذار المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو لتعذر حصوله الأوراق المطلوبة لمغادرة كندا تم الاتفاق مع مدرب أجنبي بديل, وفور الانتهاء من إجراءاته الإدارية سيتم الإعلان عن اسمه.

وبعد ساعات فقط من وصول منتخبنا الوطني إلى مدينة كازان الروسية أجرى الفريق تمرينه الأول بإشراف المدرب الوطني عزام الحسين, وتركز التمرين في قسمه الأكبر على الجوانب البدنية, وفور وصول المنتخب إلى كازان تم إجراء فحص كورونا, وجاءت نتيجة المسحة سلبية لأفراد البعثة كلّهم.