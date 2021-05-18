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التجمّع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو يدين المجازر بحقّ الفلسطينيين

أدان التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن الكيان الإسرائيلي يظهر من جديد ازدراءه بالقانون الدولي.

وقال عضو اللجنة الخارجية في التجمع مارتين بيتش في تصريح لـ «سانا» في براغ اليوم: إن التجمع النقابي يستنكر الغارات والهجمات الإسرائيلية الفظة التي تشن على المدنيين الفلسطينيين ومحاولات طرد سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من بيوتهم، ويدعو في الوقت نفسه إلى إعادة الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها ومنها الجولان السوري واحترام القانون الدولي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة.

وعبر بيتش عن إدانة التجمع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي تظهر مدى عدوانية هذا الكيان واصفاً صمت العديد من وسائل الإعلام التشيكية والأوساط السياسية تجاه هذه الاعتداءات بأنه «وصمة عار على جبينها».

 

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