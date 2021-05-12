غوتيريش يحث الصحة العالمية على ترخيص لقاح (سبوتنيك V)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منظمة الصحة العالمية على ترخيص لقاح «سبوتنيك V» الروسي اليوم مشيراً إلى دور هذا اللقاح الرئيس في مكافحة وباء كورونا في العالم.

ونقلت «تاس» عن غوتيريش قوله عشية زيارته إلى موسكو: ندعو موظفينا في دول العالم لتلقي هذا اللقاح موضحاً أن العديد من الموظفين الأمميين تلقوا اللقاح وخاصة في روسيا ونريد أن تكون لدينا إمكانية لاستخدامه لكننا نتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في كلمة عبر الفيديو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي إن روسيا جاهزة لتقديم اللقاح للموظفين الأمميين وأشار إلى أن هذه المنظمة العالمية قدمت طلباتها أكثر من مرة لتزويد أجهزتها باللقاح الروسي.

«سانا»