إيرواني: هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سورية

كد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سورية، مشيراً إلى أن الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة يستخدم الإرهاب أداة لتنفيذ أجنداته السياسية في المنطقة.

وقال إيرواني خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب: تعبر الجمهورية الإسلامية عن عميق قلقها حيال الوضع المتصاعد في سورية، فالتطورات الأخيرة وخاصة تلك التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية مثل “هيئة تحرير الشام” تهدد بشكل خطير سيادة واستقرار سورية، موضحاً أن التنظيم الإرهابي شن هجوماً واسع النطاق على محافظتي حلب وإدلب أدى إلى نتائج مأساوية ومدمرة.

وأوضح إيرواني أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بطريقة متعمدة مقر القنصلية الإيرانية في حلب، مبيناً أن الهجمات على المقار الدبلوماسية والقنصلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وهو محظور بشكل صارم، ومحملاً الدول التي تمول وتزود المجموعات الإرهابية بالسلاح وتمكنهم من مواصلة اعتداءاتهم وانتهاكاتهم للأعراف الدولية مسؤولية هذا الهجوم الفاضح.

وأشار إيرواني إلى أن الهجمات الإرهابية تقوض بشكل مباشر الاتفاقات التي تم التوصل اليها لإنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب بموجب صيغة أستانا، وكذلك ما تم التأكيد عليه في الاجتماع الأخير للدول الضامنة “روسيا وإيران وتركيا” في تشرين الثاني الماضي في العاصمة الكازاخية من أن وجود المجموعات الإرهابية يهدد حياة المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب.