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المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على حلب وتؤكد ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله

أدانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي على حلب والذي أسفر عن خسائر مأساوية في أرواح المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، مؤكدة ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وقال مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم في بيان باسم المجموعة العربية خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب: “تنبه المجموعة العربية من أن هذه التطورات في سورية ستكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتعبر عن دعمها للجمهورية العربية السورية في مواجهتها للإرهاب المتمثل بتنظيمي “داعش وجبهة النصرة” والكيانات والمجموعات المرتبطة بهما ومن أعمال العدوان الإسرائيلي المتكرر عليها ومن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.
وأكدت المجموعة العربية ضرورة دعم جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أنحاء سورية والحد من المعاناة وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحل الدبلوماسي والسياسي الذي يحفظ للشعب السوري أمنه وازدهاره وتوفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، كما شددت على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ووجوب تركيز الجهود على تحقيق الحل السياسي بقيادة وملكية سورية ودون تدخل خارجي بما يحفظ لسورية سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
من جهته أعرب نائب مندوب الجزائر نسيم قواوي عن قلق بلاده حيال الهجوم الإرهابي على حلب، مشيراً إلى أن تنظيم “هيئة تحرير الشام” المصنف إرهابياً على اللوائح الدولية ارتكب العديد من الجرائم وألحق خسائر كبيرة في صفوف المدنيين إضافة إلى تدمير البنية التحتية.
وأوضح قواوي أن هناك حاجة ملحة للتنسيق بطريقة فعالة مع الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، لافتاً إلى أن الحوار الشامل بين السوريين بدعم من المجتمع الدولي وإعادة إحياء عملية سياسية بقيادة وملكية سورية هو المسار الوحيد للوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.

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