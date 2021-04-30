القبض على عصابة سرقة في حلب

أخبر أحد المواطنين فرع الأمن الجنائي في حلب بوجود شاب وفتاة على سطح أحد الأبنية في محلة الشعار بوضع مشبوه .

وبعد التحري والمراقبة تم إلقاء القبض عليهما وتبين أنهما يدعيان: (رضوان . س) و(فاطمة . ح)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ممارسة الدعارة، وارتكاب عدّة سرقات في محافظة حلب بالاشتراك مع أشخاص آخرين وهم المدعوين (حسين . ح) و(شعبان . ع) و(عمار . ح ) والذين تم إلقاء القبض عليهم.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب عدّة سرقات في المدينة، وتصريف المسروقات وبيعها لأشخاص مجهولين،كما اعترفوا بقيامهم بنشل الأجهزة الخليوية في حي الشعار بحلب مستغلين الازدحام في الأسواق، وبيع كل الأجهزة المسروقة لشخص متواري.

ومازال البحث مستمر عن المتواري المذكور، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.