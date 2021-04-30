الأرجنتين تمدد القيود لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تمديد القيود المتعلقة بمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا في بلاده حتى الـ 21 من أيار.

ونقلت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية عن الرئيس فرنانديز قوله اليوم: “سنمدد الإجراءات الحالية كلها حتى الـ 21 من أيار” ،مشيراً إلى وجود زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بالفيروس في بوينس آيرس وضواحيها.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 26 ألفاً و53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هذا البلد إلى مليونين و954 ألفاً و943 حالة.

سانا