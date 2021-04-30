عالمياً.. 150 مليون إصابة بكورونا

أحصت وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية أكثر من 150 مليون إصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم بينما تشهد الآونة الأخيرة تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة بعدد الإصابات اليومية الجديدة منذ بدء تفشي وباء كوفيد 19.

ووفق الأرقام التي صدرت اليوم: تم الإعلان رسمياً عن 150 مليوناً و337 ألفاً و583 إصابة بالفيروس في العالم بما في ذلك ستة ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار كورونا في الهند مع إصابة 5ر2 مليون شخص خلال الأيام السبعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة أكثر من الضعف منذ منتصف شباط الماضي ونجم هذا التسارع بشكل أساسي عن انتشار الفيروس في الهند حيث سجلت 18 مليوناً و762 ألفاً و976 إصابة في أزمة صحية قد يكون سببها انتشار سلالة متحورة للفيروس إضافة إلى عدم الامتثال للقواعد والقيود الصحية المرتبطة بالوباء وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية أمس.

والدول الأكثر تضرراً بإجمالي الإصابات بكورونا هي الولايات المتحدة 32 مليونا و288 ألفاً و764 والهند 18 مليوناً و762 ألفاً و976 ثم البرازيل بتسجيلها 14 مليوناً و590 ألفاً و678 إصابة.

كما تم احصاء نحو 2ر3 ملايين وفاة بكوفيد19 في العالم.

وبسبب تفشي الوباء في الهند أصبحت آسيا القارة التي يسجل فيها أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بكورونا كما سجلت قارة أفريقيا ارتفاعاً بالإصابات بزيادة 3 بالمئة.

وعلى العكس من ذلك تبدو الأرقام مستقرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تسجل 133881 إصابة يوميا وتنخفض في أوروبا 184007 إصابات يوميا بتراجع نسبته 18 بالمئة.

ومنذ اكتشاف الفيروس سجل أكثر من ثلث الإصابات في أوروبا والتي بلغت 50 مليوناً و213 ألفاً و423 تليها الولايات المتحدة وكندا بـ 33 مليونا و496 ألفاً و740 وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 28 مليونا و688 ألفاً و240 إصابة وآسيا بـ 25 مليوناً و594 ألفاً و773.

«سانا»