الهند: 386452 إصابة و 3498 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الهند زيادة يومية قياسية جديدة بعدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452 في الوقت الذي زاد فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بمقدار 3498 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح موقع «وورلد ميترز» في أحدث إحصاءاته أن إجمالي الإصابات في الهند بلغ 18 مليوناً و762976 بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 208330 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات على مستوى العالم والمرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث الوفيات.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى ثلاثة ملايين و381597 بعد تسجيل 24329 إصابة جديدة في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 82850 بعد تسجيل 306 حالات.