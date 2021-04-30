تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وفرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق منطقة الجزيرة مساء وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر على منطقة الجزيرة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: