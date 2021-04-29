رصد أول إصابة بالمتحور الهندي لكورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية رصد الإصابة الأولى بالمتحور الهندي لفيروس كورونا لدى مريض عائد من الهند.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المدير المحلي للهيئة الصحية في مقاطعة نوفيل أكيتين في فرنسا بونوا إلبود قوله اليوم: لقد حددنا المتحور الهندي في إصابة بمنطقة لو أي غارون لدى مريض عاد من الهند.

وكان وزير الصحة أوليفييه فيران أعلن أمس الأول أنه لم يتم اكتشاف أي إصابة بالمتحور الهندي في فرنسا.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت في وقت سابق اليوم انها سترفع قيود الإغلاق العام المفروضة في البلاد في إطار التصدي لتفشي فيروس كورونا اعتباراً من الـ 3 من أيار المقبل.

«سانا»