مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان في إطلاق نار بولاية كارولاينا الشمالية

قتل أربعة أشخاص بينهم شرطيان على يد مسلح تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة في مقاطعة واتوغا بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مكتب شريف المقاطعة قوله في بيان إنه أوفد عنصري شرطة إلى منزل في المقاطعة لم يذهب أصحابه إلى العمل ولا يردون على الهاتف وبعد ملاحظتهما وجود عدة سيارات دخلا المنزل فجرى استهدافهما بطلقات رصاص.

وأضاف إنه أرسلت إثر ذلك تعزيزات نجحت في إخراج أحد العنصرين من المنزل ولكنه لفظ أنفاسه في المستشفى وفشلت في إجلاء العنصر الآخر الذي لقي حتفه في المكان.

وتابع مكتب الشريف أن ثلاثة عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل وأصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته موضحاً أن المسلح واصل إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن وتطلب الأمر 12 ساعة للسيطرة على الوضع.

ولفت البيان إلى أن المعتدي الذي قتل شرطيين يشتبه في أنه قتل أيضاً مدنيين في المنزل.

وأوضح شريف المنطقة في تصريح لتلفزيون محلي أن مطلق النار قتل وأن الضحايا المدنيين هما والدته وزوجها.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي.

«سانا»