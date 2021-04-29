41 إصابة جديدة بجلطات دموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا ببريطانيا

كشفت هيئة رقابية بريطانية اليوم عن 41 إصابة جديدة بتجلطات دموية نادرة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في تقرير أسبوعي عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا قولها إن “إجمالي حالات الإصابة بجلطات مع انخفاض في عدد الصفائح الدموية بعد التطعيم بأسترازينيكا هذا الأسبوع بلغ 209 حالات مقارنة بـ 168 حالة تم رصدها الأسبوع الماضي”.

ويخضع لقاح أسترازينيكا للتدقيق فيما يتعلق بمسألة التجلطات النادرة للغاية في ظل ارتفاع الحالات المرصودة بين صغار السن.

يذكر أن بعض الدول ومنها بريطانيا أوصت بعدم إعطاء اللقاح لبعض الأعمار.

“سانا”