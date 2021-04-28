تسمم الحمل يزيد خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن النساء الحوامل المصابات بتسمم الحمل أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية بثلاث مرات على الأقل مع تقدم العمر مقارنة بمن لم يتعرضن للإصابة.

ووفقاً للدراسة التي نشرها موقع «ميديكال إكسبريس» أوضح علماء جامعة «يوتا» للعلوم الصحية أن تسمم الحمل يصيب واحدة من كل 25 حالة حمل فى الولايات المتحدة ويحدث عندما تعانى المرأة فجأة ارتفاع ضغط الدم والبروتين في بولها أو مشاكل أخرى بعد 20 أسبوعاً من الحمل الذي يؤدي إذا ترك من دون علاج إلى مضاعفات خطرة لكل من الأم والجنين.

وأشارت الدراسة إلى أنه بعد تحليل بيانات 1435 امرأة أنجبن وشاركن في الدراسة على مدى 32 عاماً بينهم 169 عانين سابقاً من تسمم الحمل وجد العلماء أن 231 امرأة أصيبت بسكتة دماغية.

وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة والأستاذ المساعد في طب التوليد وأمراض النساء في جامعة «يوتا» لورين تيلين: تسمم الحمل مرض معقد ينطوي على إصابة بطانة الأوعية الدموية.. كنا نعتقد بأن هذا يحدث أثناء الحمل ثم يشفى بعد ذلك لكن تسمم الحمل قد يتسبب في تلف الأوعية الدموية بشكل دائم.

ويوصي العلماء بضرورة مراقبة النساء المصابات بتسمم الحمل في السنوات التي تلي حدوثها.

«سانا»