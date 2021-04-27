صباغ يوجه 48 رسالة لمسؤولين أمميين ورؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية والعربية لإدانة جريمة النظام التركي بقطع المياه عن أهالي الحسكة

وجه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ 48 رسالة باسم مجلس الشعب إلى أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان استنكر فيها الجريمة النكراء والمستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن محافظة الحسكة وجوارها.

ودعا صباغ في رسائله إلى الضغط على النظام التركي لوقف جريمته بحق السكان الآمنين.

وطالب صباغ بضرورة ممارسة كل أشكال الضغط على النظام التركي المحتل للإيقاف الفوري لهذه الجرائم النكراء وإيصال مياه الشرب فوراً إلى أكثر من مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وجوارها.

وسبق أن وجه رئيس مجلس الشعب نهاية العام الماضي 37 رسالة باسم مجلس الشعب إلى أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية استنكر فيها الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن من أهالي محافظة الحسكة ودعا إلى الضغط عليه لوقف جريمته بحق السكان الآمنين.

«سانا»