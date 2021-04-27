1815 إصابة جديدة بكورونا في الأردن و 2094 في الإمارات

سجل الأردن اليوم 47 وفاة و1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بأن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 706355 بينما بلغ إجمالي الوفيات الى 8707 وعدد حالات الشفاء 675212.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2094 إصابة جديدة و5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الإصابات 514591 والوفيات 1578 والمتعافين 495589.

فيما سجلت السعودية 1045 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر بيان رسمي لوزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 414219 والوفيات إلى 6922.

“سانا”