الرئيس الأسد يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق مشفى ابن الخطيب: نسأل الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه

أرسل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح أعرب فيها باسمه وباسم الشعب العربي السوري عن أحر التعازي بفاجعة حريق مشفى ابن الخطيب ببغداد والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

وقدم الرئيس الأسد في برقيته لرئيس الجمهورية العراقية ومن خلاله إلى الشعب العراقي أحر التعازي وخالص المواساة بهذه الفاجعة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وأذى.

وأدى حريق اندلع السبت الماضي في مشفى ابن الخطيب بالعاصمة العراقية بغداد إلى وفاة 97 شخصاً وإصابة 120.