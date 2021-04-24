إصابات كورونا في العالم تتجاوز 146 مليونا و890 ألفاً والوفيات 3 ملايين و107 آلاف

أودى فيروس كورونا كوفيد 19 بحياة 3 ملايين 107 آلاف و491 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 بحسب أحدث إحصائية نشرها اليوم موقع وورلد ميتر العالمي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون وخبراء بلغ إجمالي الإصابات في العالم 146 مليوناً و890 ألفاً و348 شخصاً حتى الآن.

وماتزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بعدد الإصابات والثالثة بعدد الوفيات تليها البرازيل بالموقع الثالث بعدد الإصابات والثاني بعدد الوفيات في العالم.