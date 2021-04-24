مظاهرة احتجاجية في قطاع غزة تنديداً باعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة

شهد قطاع غزة المحاصر مساء اليوم انطلاق مظاهرات احتجاجية تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرات التي خرجت في كل مدن ومخيمات القطاع دعما للمسجد الأقصى وما يتعرض له الفلسطينيون في القدس رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد أن الفلسطينيين لن يسمحوا للاحتلال بالاستيلاء على المسجد الأقصى وسيواصلون النضال لإفشال جميع مخططاته التهويدية والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وتتواصل في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي تظاهرات غاضبة تنديداً باعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة والمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان المبارك.