ورشات الصيانة تدخل محطة مياه علوك لتشغيلها

دخلت ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة المياه والشركة العامة لكهرباء الحسكة محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين صباح اليوم بهدف إعادة تشغيل المحطة المتوقفة عن العمل لليوم السادس عشر نتيجة تعديات المحتل التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل “سانا” أنه سيتم البدء بإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية التي تربط محطة كهرباء الدرباسية بمحطة مياه علوك والتي تتسبب بزيادة الحمولات وانقطاع التيار، مشيراً إلى أن واقع ضخ المياه ضمن المحطة لن يستقر حتى إزالة جميع التعديات وإعادة تغذية المحطة بالتيار الكهربائي وفق الحاجة.

ولفت المهندس العكلة إلى أنه في حال سارت الأمور بشكل جيد ولم تتعرض ورشات الصيانة لعوائق فستتم إعادة تشغيل المحطة بطاقتها الاعتيادية وتعبئة خزانات مياه الحمة لتتم إعادة ضخ المياه منها إلى المشتركين في مركز مدينة الحسكة وفق برنامج التقنين المعتمد.

ويتعمد المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين التعدي على خط التوتر المغذي للمحطة واستخدام الكهرباء لخدمة ممارساتهم الإجرامية وذلك في سياق المخططات التي يحيكها المحتل التركي للمنطقة والهادفة إلى تهجير أصحاب الأراضي الأصليين منها والاستيلاء عليها تمهيداً لمنحها للإرهابيين وعوائلهم في سيناريو مكرر لما فعلوه في منطقتي رأس العين بريف الحسكة وعفرين بريف حلب.