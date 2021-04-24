إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قطاع غزة المحاصر.

وبيّنت وكالة “وفا”للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الفلسطينيين شرق مدينة غزة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

إلى ذلك شن، طيران الاحتلال سلسلة غارات مستهدفاً بيت لاهيا شمال القطاع ورفح جنوبه وحي التفاح شرق مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق منطقة جحر الديك وحي الزيتون وسط القطاع ما أدى إلى إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين والبنى التحتية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال ليلة أمس شرق خان يونس جنوب القطاع وشرق مخيم البريج وسطه ما أدى إلى أضرار في أراضي وممتلكات الفلسطينيين.

كما أصيب فلسطينيان بالرصاص واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية.