لافروف يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لعدد من الدول بينها سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي اليوم تقديم مساعدات إلى عدد من الدول بينها سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقله موقع «روسيا اليوم»: “إن الجانبين أكدا خلال مكالمة هاتفية جرت بمبادرة من برنامج الأغذية العالمي أهمية تفعيل الجهود الدولية الرامية لمكافحة المجاعة في شرق إفريقيا في ظل اضطرابات محتملة في إمدادات الأغذية هناك نتيجة للعواقب الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الأوضاع الإنسانية الحالية وتعميق التعاون بين روسيا والبرنامج الأممي في سبيل تقديم مساعدات غذائية إلى كل من سورية وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وإثيوبيا وإلى المتضررين في إقليم ناغورني قره باغ.

من جهة أخرى بحث لافروف وبيزلي التحضيرات لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية التي تستضيفها نيويورك في أيلول القادم مشددين على أهمية تقديم الدعم إلى الدول التي تحتاج إليه من دون طرح أي شروط سياسية مسبقة.