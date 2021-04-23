الصحة العالمية: لا عدالة في توزيع اللقاحات ضد كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم إن اللقاحات ما زالت بعيدة المنال عن الدول الأشد فقراً.

ونقلت «رويترز» عن جيبريسوس قوله في تقرير حول برنامج كوفاكس للتعاون الدولي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات كورونا الذي انطلق قبل عام أنه تم إعطاء ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم لكن أكثر من 81 بالمئة منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 3ر0 بالمئة فقط.

وندد تيدروس مراراً بانعدام المساواة في توزيع اللقاحات وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين الصحيين في الدول ذات الدخول المنخفضة .

«سانا»