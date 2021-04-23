الصحةمنوعات

اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في تونس

أعلن وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي المهدي اليوم اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد ويتم حالياً دراستها.

وأوضح الوزير التونسي في تصريح له أنه يتم الآن دراسة السلالة الجديدة ولم يتم حتى الآن اكتشاف مصدرها وهي ليست السلالة البرازيلية ولا الجنوب إفريقية ولا البريطانية لافتاً إلى أن التقطيع الجيني لم يثبت حتى الآن وجود سلالات غير البريطانية في تونس باستثناء السلالة التي بصدد الدراسة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم وضع هذه السلالة على موقع المنظمة العالمية للصحة لتحديد نوعها.

من جهته أكد مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس الهاشمي الوزير أن ما بين 5 و10 بالمئة من المصابين بكورونا في تونس مصابون بالسلالة الجديدة.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
الصحة

لبنان.. 33 وفاة و1504 إصابات جديدة بكورونا

الصحة

إيطاليا.. 342 وفاة و14761 إصابة جديدة بكورونا

الحوادث

القبض على سارقي الكابلات الكهربائية في حلب

الصحة

40 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا في الأردن