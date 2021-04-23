اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في تونس

أعلن وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي المهدي اليوم اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد ويتم حالياً دراستها.

وأوضح الوزير التونسي في تصريح له أنه يتم الآن دراسة السلالة الجديدة ولم يتم حتى الآن اكتشاف مصدرها وهي ليست السلالة البرازيلية ولا الجنوب إفريقية ولا البريطانية لافتاً إلى أن التقطيع الجيني لم يثبت حتى الآن وجود سلالات غير البريطانية في تونس باستثناء السلالة التي بصدد الدراسة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم وضع هذه السلالة على موقع المنظمة العالمية للصحة لتحديد نوعها.

من جهته أكد مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس الهاشمي الوزير أن ما بين 5 و10 بالمئة من المصابين بكورونا في تونس مصابون بالسلالة الجديدة.

«سانا»