وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع في خليج حيفا

كشفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع في خليج حيفا.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن “طواقم الإطفاء تعمل على إغلاق مصدر التسريب” الذي نتج عنه سحابة من الأمونيا السامة في المنطقة وسط تكتم شديد من سلطات الاحتلال حول الموضوع وحول عدد الإصابات جراء هذا التسرب.

ويواصل الكيان الصهيوني التهرب من التزاماته بكشف مصانعه الكيميائية وترسانته النووية الحربية حيث تتوالى بين الفينة والأخرى حالات تسرب الغازات السامة من المصانع الكيميائية الخطرة.