الصحةمنوعات

اتفاق روسي ـ مصري على تصنيع مشترك للقاح “سبوتنيك V”

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم التوصل إلى اتفاق مع شركة (مينافارم) المصرية للأدوية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك V) ،مشيراً إلى أن الطرفين يعتزمان البدء في النقل التكنولوجي قريباً وبدء إنتاج اللقاح في الربع الثالث من العام الحالي.

ونقلت سبوتنيك عن الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف قوله: إن الاتفاق مع شركة (مينافارم) يعد أول شراكة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج (سبوتنيك V) ويسمح بالتعاون مع منتجي الأدوية الرائدين على مستوى العالم.

ووصل عدد الدول التي سجلت اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك V) إلى 61 دولة يعيش فيها نحو 3 مليارات شخص من سكان العالم حيث أظهر اللقاح فعالية بنسبة تجاوزت 97 بالمئة.

“سانا”

قد يعجبك ايضا
الصحة

1512 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة في لبنان

الحوادث

مقتل رجل من أصول إفريقية في ولاية نورث كارولينا

الصحة

30 وفاة و8450 إصابة جديدة بكورونا في العراق

منوعات

العلوم الروسية: حدوث ثلاثة انفجارات شمسية