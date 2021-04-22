اتفاق روسي ـ مصري على تصنيع مشترك للقاح “سبوتنيك V”

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم التوصل إلى اتفاق مع شركة (مينافارم) المصرية للأدوية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك V) ،مشيراً إلى أن الطرفين يعتزمان البدء في النقل التكنولوجي قريباً وبدء إنتاج اللقاح في الربع الثالث من العام الحالي.

ونقلت سبوتنيك عن الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف قوله: إن الاتفاق مع شركة (مينافارم) يعد أول شراكة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج (سبوتنيك V) ويسمح بالتعاون مع منتجي الأدوية الرائدين على مستوى العالم.

ووصل عدد الدول التي سجلت اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك V) إلى 61 دولة يعيش فيها نحو 3 مليارات شخص من سكان العالم حيث أظهر اللقاح فعالية بنسبة تجاوزت 97 بالمئة.

“سانا”