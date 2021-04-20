الصين تجدد معارضتها تدخل أمريكا واليابان في شؤونها الداخلية

جددت الصين اليوم معارضتها تدخل الولايات المتحدة واليابان في شؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني ما شياو قوانغ قوله رداً على بيان مشترك بين الولايات المتحدة واليابان حول القضايا المتعلقة بتايوان إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وقضيتها شأن صيني داخلي لا يحتمل أي تدخل خارجي.

وكانت الصين حذرت قبل أيام كلاً من الولايات المتحدة واليابان من اتخاذ خطوات من شأنها التدخل في شؤونها الداخلية وتقويض مصالحها مؤكدة أن موقفها بشأن تايوان وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي وجزر دياويو ثابت وواضح.