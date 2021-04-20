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وكالة الأدوية الأميركية تعلق إنتاج لقاح كورونا «جونسون آند جونسون» في أحد المصانع

طلبت الوكالة الأميركية للأدوية وقف تصنيع لقاح جونسون آند جونسون في مصنع أنتج 15 مليون جرعة منه غير مطابقة لمعايير إنتاجه.

ووفقاً لوكالة «فرانس برس» أعلنت شركة «إيمرجنت بايو سوليوشنز» أمس أنها نقلت إلى الجهاز الفيدرالي الأميركي الذي يراقب الأسواق المالية ملفاً يفيد بأن الوكالة الفيدرالية الأميركية للأدوية طلبت في الـ 16 من الشهر الجاري تعليق تصنيع اللقاح في بالتيمور في انتظار إجراء تفتيش.

وكانت شركة جونسون آند جونسون أعلنت أنها حددت مصنعاً في بالتيمور في ولاية ماريلاند تديره شركة «إيمرجنت بايو سوليوشنز» توجد فيه كمية من جرعات اللقاح لا تتطابق مع معايير النوعية من دون أن تحدد كميتها غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» أوضحت في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بـ 15 مليون جرعة.

 

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