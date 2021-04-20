المعاملة بالمثل.. روسيا تطرد دبلوماسيين من السفارة البلغارية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم طرد دبلوماسيين اثنين من السفارة البلغارية في موسكو رداً على إجراء مماثل.

ونقلت وكالة «تاس» عن الوزارة قولها في بيان أنه تم استدعاء السفير البلغاري لدى موسكو أتاناس كريستين وتسليمه مذكرة حول تصنيف السكرتير الأول للخدمة القنصلية بالسفارة البلغارية والسكرتير الأول للخدمات التجارية والاقتصادية كشخصين غير مرغوب فيهما ويقتضي بذلك مغادرتهما الأراضي الروسية في غضون 72 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء رداً على قرار بلغاريا الشهر الماضي الإعلان عن اثنين من العاملين بالسفارة الروسية في صوفيا شخصين غير مرغوب فيهما من دون أي مبرر.