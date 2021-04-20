تسجيل 9246 إصابة جديدة بكورونا في بولندا و2931 في رومانيا

سجلت بولندا 9246 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى مليونين و704 آلاف و571.

وذكرت «رويترز» أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في بولندا ارتفع بواقع يومي بلغ 601 ليصل الإجمالي إلى 62734 وفاة.

بدورها سجلت أوكرانيا 8940 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و961 ألفاً و956، بينما بلغ عدد الوفيات 40367 بعد تسجيل 367 وفاة جديدة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 2931 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليوناً و34003 فيما بلغ إجمالي الوفيات 26618 بعد تسجيل 237 وفاة جديدة.