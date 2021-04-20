علماء يكتشفون بقايا ديناصور آكل للعشب في الصحراء الأكثر جفافاً بالعالم

اكتشف علماء في صحراء أتاكاما في تشيلي الأكثر جفافاً في العالم بقايا نوع لم يكن معروفاً من قبل من الديناصورات آكلة العشب.

وعثر الفريق الذي يقوده عالم الجيولوجيا التشيلي كارلوس أريفالو على بقايا الديناصور أراكار ليسانانتي ومعناها عظام أتاكاما بلغة كونزا على بعد 75 كيلومتراً جنوب مدينة كوبيابو الصحراوية.

ويتميز الديناصور برأس صغير وعنق طويل وذيل إضافة إلى ظهر مسطح بشكل غير عادي مقارنة بأمثاله وعاش وسط نباتات مزهرة وسراخس وأشجار نخيل خلال العصر الطباشيري منذ 66 إلى 80 مليون سنة.

وصحراء أتاكاما التي كانت قبل ملايين السنين مليئة بالخضرة أصبحت الآن سطحاً قاحلاً تغطيه صخور ورمال ولم تشهد أجزاء منها المطر منذ مئة عام.

«سانا»