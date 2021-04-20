موقع سلوفاكي يدعو لمنع استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لنشر الخداع حول سورية

دعا موقع «ايسكرا» الإلكتروني السلوفاكي المجتمع الدولي إلى منع استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كأداة بيد الولايات المتحدة والدول الغربية لنشر الخداع وخلق الضغوط على سورية وغيرها من الدول المستقلة.

وأوضح الموقع أن الغرب يعمل على تحضير سيناريو عدواني ضد سورية مماثل لما قام به ضد العراق وليبيا مشيراً إلى أن الاعتداء على البلدين تم بعد توجيه اتهامات مزيفة وممارسة خداع مفتوح بشكل يشبه ما يتم الآن تجاه سورية.

وبيّن الموقع أن سورية كشفت هذا السيناريو العدواني الذي يتم تحضيره عن طريق استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كمنصة لتمريره ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم الانخداع بالسياسات الغربية القائمة على العدوان واستهداف الدول التي تقف بوجه مخططاتها.