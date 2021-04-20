إصابة مدنيين باعتداءات للاحتلال التركي على ريف الرقة

أصيب عدد من المدنيين بجروح من جراء تجدد اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأشارت مصادر محلية لـ «سانا» إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها اعتدوا من مناطق انتشارهم في أقصى الريف الشمالي للرقة بالقرب من الحدود التركية بقذائف المدفعية على التجمعات السكانية في قرية صيدا ومحيط بلدة عين عيسى والطرقات المؤدية إليها ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات.

ومنذ بداية عدوانها في تشرين الأول من عام 2019 واحتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن بريفي الرقة والحسكة الشماليين اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.