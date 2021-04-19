انخفاض على درجات الحرارة غداً

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المناطق الساحلية لتقترب من معدلاتها بينما تميل للانخفاض في باقي المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 10 درجات نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..

منطقة دمشق 33-17

المنطقة الجنوبية 34-18

المرتفعات الجبلية 29-14

المنطقة الوسطى 34-15

المنطقة الساحلية 24-16

المنطقة الشمالية 33-15

منطقة الجزيرة 36-21

المنطقة الشرقية 38-24

منطقة البادية 36-20