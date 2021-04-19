الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية

أعلنت لجنة الطوارئ الخاصة بجائحة فيروس كورونا التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

ونقل موقع قناة «روسيا اليوم »عن اللجنة قولها في بيان عقب اجتماع لها: إن المدير العام للمنظمة حدد أن جائحة فيروس كورونا المستجد تبقى حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً وتبقى نصائح اللجنة لمنظمة الصحة العالمية ونشر نصيحة اللجنة للدول الأعضاء كمشورة مؤقتة بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية مشيراً إلى أن الاجتماع القادم للجنة سيعقد في غضون ثلاثة أشهر أو قبل ذلك.

وتجتمع لجنة الطوارئ بقرار من المدير العام وفقا للقواعد الرسمية لمنظمة الصحة العالمية كل ثلاثة أشهر لتقييم حالة الصحة العامة الحالية والاجتماع الحالي للجنة هو السابع منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

«سانا»