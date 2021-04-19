الصحة العالمية: لدينا أدوات للسيطرة على “كورونا” خلال أشهر

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن تفاؤله بوجود “أدوات كافية” للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد خلال أشهر معدودة.

ونقلت رويترز عن غيبريسوس قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف: “لدينا أدوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة أشهر وهي اللقاحات في حال اعتمدناها بشكل متسق وعادل”، وعبّر غيبريسوس مجدداً عن القلق من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما ما يمكن أن يكون مرتبطاً بالسلالات الأكثر انتقالاً.

وتابع غيبريسوس: “المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوفى في 3 أشهر فقط”.