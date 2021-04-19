الكويت تمدد حظر التجول الجزئي حتى نهاية رمضان

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم تمديد تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى نهاية شهر رمضان.

وأفادت صحيفة القبس الكويتية بأن حظر التجول سيتواصل اعتباراً من مساء الخميس الموافق الـ 22 من نيسان الجاري من الساعة الـ 7 مساء حتى الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح مركز التواصل الحكومي الكويتي أنه ستتم مراجعة القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من الـ 8 من نيسان حتى صباح الـ 22 من نيسان لكن القرار الأخير يمد هذه الفترة إلى منتصف أيار على الأقل.

“سانا”