مايكروسوفت تضيف خاصية جديدة توفر بيئة أكثر أمناً للأطفال

كشفت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن إضافة خاصية جديدة إلى برنامج تصفح الإنترنت إيدج بهدف توفير بيئة أكثر أمناً للأطفال.

وبيّن موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الخاصية الجديدة “كيدز مود” تتيح للآباء ضبط برنامج المتصفح إيدج عليها عند ترك جهاز الكمبيوتر بين أيدي الأطفال حيث لن يتم الوصول إلا إلى مواقع الإنترنت المناسبة لهم.

وأشارت الشركة في بيان على موقعها الرسمي إلى أنه يمكن تشغيل المتصفح على وضع “كيدز مود” من خلال رمز البروفايل الموجود في الجزء الأيمن من أعلى نافذة المتصفح موضحة أنه بمجرد تفعيل الوضع سيظهر للأطفال لوحات ملونة بشخصيات كرتونية كما يمكنهم التنقل بين نحو 70 موقعاً إلكترونياً تقدم محتوى مناسباً لهم مع إمكانية تعديل القائمة من قبل الآباء.

وأوضحت الشركة أنها تقدم فئتين من وضع (كيدز مود) الأولى للأطفال بين الخامسة والثامنة والثانية للأطفال بين الـ 9 والـ 12 سنة والفئتان متماثلتان لكن الفئة الأكبر عمراً تحتوي على خدمة أخبار متخصصة تتناول أخبار الحيوانات والعلوم.