تركيا تسجل أعلى زيادة بإصابات كورونا وتصبح بؤرة للوباء

أصبحت تركيا على رأس قائمة أكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا حيث سجلت 35 ألفاً و926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصبح في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن أعلى الدول في معدلات الإصابة اليومية.

وأشارت صحيفة “زمان” التركية إلى أن تركيا سجلت أعلى زيادة في إصابات فيروس كورونا منذ عشرة أيام بواقع زيادة بلغت 15 بالمئة ولم تفلح الإجراءات الاحترازية الجديدة في خفض الزيادة الكبيرة في الإصابات حيث أصبحت تركيا بؤرة الوباء في أوروبا.

واتخذت الحكومة التركية إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع لتبدأ من التاسعة عشرة مساء وتقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات.

وفي السابع من شهر نيسان الجاري سجلت تركيا 54740 إصابة بفيروس كورونا غير أن هذا الرقم سرعان ما ارتفع إلى 63082 إصابة بحلول السادس عشر من الشهر ذاته لتسجل بهذا أعلى معدلات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

ووفقاً لآخر إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا وصل مجمل الإصابات بالفيروس في تركيا إلى 4 ملايين و268 ألفاً و448 إصابة بينها نحو 36 ألف حالة وفاة.