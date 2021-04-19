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ألمانيا: تقدم في المباحثات النووية مع إيران

أعربت الحكومة الألمانية عن تفاؤلها إزاء المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ومجموعة «4+1» في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت “رويترز” عن متحدثة باسم الحكومة الألمانية قولها اليوم: إن برلين ترى تقدماً وإرادة للمضي قدماً في المباحثات النووية مع إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق اليوم أن المحادثات في فيينا في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «4+1» تسير بالطريق الصحيح وقد تحقق بعض التقدم لكن لم يتم الوصول إلى المرحلة النهائية بعد.

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