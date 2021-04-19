بوتين وبايدن ناقشا هاتفياً المحاولة الانقلابية في بيلاروس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ناقشا في اتصال هاتفي محاولة الانقلاب الأخيرة في بيلاروس.

وكان الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو أعلن السبت الماضي عن كشف محاولة لاغتياله مع أبنائه تم التخطيط لها بموافقة القيادة العليا الأمريكية كما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية توقيف شخصين في موسكو كانا يخططان للانقلاب العسكري في بيلاروس وفقاً لسيناريو “الثورات الملونة” واغتيال رئيسها لوكاشينكو.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وقوف الولايات المتحدة وراء طرد دبلوماسيين روس من جمهورية التشيك مشددة على أن ذلك مرتبط بالمؤامرة الفاشلة لتنفيذ انقلاب في بيلاروس.

“سانا”