الاحتلال الأمريكي يدخل قافلة أسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده في الشدادي

أدخلت قوات الإحتلال الأمريكي قافلة محملة بأسلحة وذخائر ومواد لوجستية وعدة عربات مدرعة إلى قواعدها في الشدادي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية بريف اليعربية أن قافلة مؤلفة من 24 شاحنة تابعة للاحتلال الأمريكي دخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية.

وبينت المصادر أن القافلة محملة بصناديق أسلحة وذخائر وبرادات وصهاريج وتوجهت من رميلان عبر الطريق الدولي إلى القامشلي ثم إلى قواعد الاحتلال في الشدادي بالريف الجنوبي وذلك بعد نحو 4 ساعات من دخول 5 عربات مدرعة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الإحتلال الأمريكي في المنطقة.

«سانا»