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القوات العراقية تضبط صواريخ وعبوات ناسفة في الأنبار

ضبطت القوات العراقية، اليوم، مخزناً يضم عبوات ناسفة وصواريخ في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قولها في بيان: إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارزها من ضبط مخزن يضم قذائف هاون وعبوات ناسفة مختلفة وصواريخ جهنم إضافة إلى صواريخ غراد في منطقة الربعي بقضاء حديثة الأنبار، مشيرة إلى أن هذه العبوات والصواريخ من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح البيان أن وحدات الهندسة نفذت مهامها بتفكيك العبوات وتفجيرها.

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