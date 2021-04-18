وقفة تضامنية ببيت لحم دعماً للأسرى الفلسطينيين بمعتقلات الاحتلال

شهدت مدينة بيت لحم بالضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في معتقلاته.

وذكرت وكالة “وفا” أن المشاركين في الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر بالمدينة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أكدوا تضامنهم مع الأسرى الذين يعانون ظروف اعتقال قاسية جراء انتهاكات الاحتلال الوحشية وخاصة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى وتوفير الحماية لهم والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم ولا سيما المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم.

ويواجه 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية ويعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.