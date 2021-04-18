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الأحد,18 أبريل , 2021
صحيفة تشرين -
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العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية
إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في القدس المحتلة
اعتقال ممرضة خططت لقتل نائبة الرئيس الأمريكي
قوات الصاعقة في لبنان: حتمية انتصار سورية واندحار كل المعتدين والعملاء
تجمع «إسناد»: سورية ستحقق الانتصار الناجز على العدوان الدولي الصهيوأمريكي
الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلاء من رؤساء روسيا الاتحادية ودولة فلسطين وبيلاروس والإمارات وإيران وأبخازيا وملك ماليزيا
ممنوع تجاوزها.. التجارة الداخلية تحدد أسعار 15 مادة غذائية
الرئيس البيلاروسي يكشف عن محاولة لاغتياله مع أبنائه بدعم أمريكي
طلبتنا وأبناء جاليتنا في روسيا يؤكدون وقوفهم إلى جانب وطنهم في معركة البناء والتصدي للإرهاب
الموسوي: تصريحات هيل تدل على حجم التدخل الأمريكي المدان في شؤون لبنان
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في
18 أبريل , 2021
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كاريكاتير
كاريكاتير..
كاريكاتير
كاريكاتير..
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