وفاة السفير الفلسطيني بدمشق

نعت سفارة دولة فلسطين بدمشق السفير محمود الخالدي الذي وافته المنية مساء أمس إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت السفارة إلى أن السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بالمزة في دمشق مساء أمس وستتم مراسم تشييعه بعد صلاة الظهر اليوم ليوارى الثرى في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق.

والسفير الخالدي من مواليد حيفا 1932 أحد مؤسسي حركة فتح وعضو لجنتها المركزية الأولى سياسي ودبلوماسي عمل ممثلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية منذ عام 1969 وسفيراً لدولة فلسطين في دمشق منذ عام 2011.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نعى السفير الخالدي وأعلن تنكيس الإعلام يوماً واحداً حداداً عليه.

«سانا»